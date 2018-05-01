В России похоронили командира батальона террористов «Пятнашка»

В Российской Федерации, в Северной Осетии прошли похороны командира незаконного вооруженного формирования «Пятнашка» Олега Мамиева (позывной «Мамай»).

Как сообщают российские СМИ, похороны Мамиева прошли 21 мая во Владикавказе. Проститься с командиром НВФ, как уверяют росСМИ, пришли более 20 тыс. жителей Владикавказа.

Отметим, что на похоронах в России присутствовали экс-«премьер ДНР» Александр Бородай, а также участник НВФ Ахра Авизба с позывным «Абхаз» – именно его Мамиев сменил в качестве командира «Пятнашки».

Напомним, что Олег Мамиев (позывной «Мамай»), командир «интернационального» батальона «Пятнашка», родился в Северной Осетии, в Российской Федерации. До 2014 года жил во Владикавказе. В 2014 году приехал на Донбасс в поддержку «русского мира», «я встал в ружье 3 мая 2014 года». Мамиев находился в базе «Миротворец».