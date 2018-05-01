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Порошенко подписал закон, упрощающий ввоз импортных авто в Украину

Сегодня, 14:15 citynews.net.ua | Напечатать

Президент Петр Порошенко подписал законопроект N5470-д об отмене проверки соответствия транспортных средств экологическим нормам при их ввозе в Украину, -  сообщает  "Лига". 

Как свидетельствует статус законопроекта на сайте Верховной Рады, закон возвращен с подписью главы государства 21 мая.

Документ меняет в ст. 2 Закона Украины "О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и регистрации транспортных средств" слова "пропуск на таможенную территорию Украины" на "таможенное оформление".  Это отменяет необходимость иметь сертификат подтверждения соответствия экологическим стандартам, который нужно было предъявлять при ввозе автомобиля в страну и при госрегистрации.  Такой сертификат все равно нужно предоставить на внутренней таможне при таможенном оформлении автомобиля.

Закон был принят с учетом поправки, которой от необходимости соответствовать стандартам освобождены автомобили скорой медицинской помощи, спецавтомобили и передвижные медклиники, которые ввозятся в Украину как гуманитарная помощь.


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