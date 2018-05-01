Порошенко подписал закон, упрощающий ввоз импортных авто в Украину

Президент Петр Порошенко подписал законопроект N5470-д об отмене проверки соответствия транспортных средств экологическим нормам при их ввозе в Украину, - сообщает "Лига".

Как свидетельствует статус законопроекта на сайте Верховной Рады, закон возвращен с подписью главы государства 21 мая.

Документ меняет в ст. 2 Закона Украины "О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и регистрации транспортных средств" слова "пропуск на таможенную территорию Украины" на "таможенное оформление". Это отменяет необходимость иметь сертификат подтверждения соответствия экологическим стандартам, который нужно было предъявлять при ввозе автомобиля в страну и при госрегистрации. Такой сертификат все равно нужно предоставить на внутренней таможне при таможенном оформлении автомобиля.

Закон был принят с учетом поправки, которой от необходимости соответствовать стандартам освобождены автомобили скорой медицинской помощи, спецавтомобили и передвижные медклиники, которые ввозятся в Украину как гуманитарная помощь.