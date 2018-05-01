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В Марьинке в результате попадания снаряда сгорел дом

Сегодня, 13:28 citynews.net.ua | Напечатать

В Марьинке в результате попадания снаряда сгорел дом В Марьинке 21 мая в результате попадания снаряда сгорел дом.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Сообщается, что 21 мая около 20:00 в дом по улице Шевченко попал снаряд, в результате чего помещение полностью выгорело.

«По словам руководителя Марьинского отделения полиции Геннадия Дегтярева стало известно, что минометные обстрелы со стороны террористов продолжались почти всю ночь. Последняя волна началась примерно в 05:00 часов утра и продолжалась около часа. Вчера в 20:00 в дежурную часть полиции поступило сообщение от сотрудников ГСЧС, которые отметили, что по улице Шевченко горит дом. На месте происшествия также работала следственно-оперативная группа. Как оказалось, хозяйка сейчас переехала в центр города, ведь находиться по месту жительства стало опасно. Улица Шевченко находится в непосредственной близости к линии фронта. Утром 38-летняя женщина обратилась с заявлением в полицию», – сообщили в пресс-службе.

Правоохранители продолжают патрулировать город и оказывать помощь всем гражданам. Указанный факт квалифицирован по ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.


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В Марьинке в результате попадания снаряда сгорел дом

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