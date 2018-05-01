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Пострадавшие от массового отравления в Николаеве проходят медицинское обследование

Сегодня, 09:01 citynews.net.ua | Напечатать

В связи с массовым отравлением в Николаеве по состоянию на утро 22 мая в больнице остаются 29 детей. 

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

 Сообщается, что накануне около 10:45 в коридоре общеобразовательной школы № 6 в Николаеве распылили баллончик с неизвестным веществом. Из здания вывели 380 учеников, 39 детей  госпитализировали для проведения обследования. Подразделения ГСЧС провели обследование помещений школы, но не выявили превышение содержания химических веществ. 

"По состоянию на 7:00 22 мая в больнице на обследовании остаются 29 детей. Ситуация находится на контроле Главного управления ГСЧС в Николаевской области", - говорится в сообщении.


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