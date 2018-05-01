Пострадавшие от массового отравления в Николаеве проходят медицинское обследование

В связи с массовым отравлением в Николаеве по состоянию на утро 22 мая в больнице остаются 29 детей.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что накануне около 10:45 в коридоре общеобразовательной школы № 6 в Николаеве распылили баллончик с неизвестным веществом. Из здания вывели 380 учеников, 39 детей госпитализировали для проведения обследования. Подразделения ГСЧС провели обследование помещений школы, но не выявили превышение содержания химических веществ.

"По состоянию на 7:00 22 мая в больнице на обследовании остаются 29 детей. Ситуация находится на контроле Главного управления ГСЧС в Николаевской области", - говорится в сообщении.