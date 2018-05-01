В Марьинке в результате обстрела погиб 36-летний житель

В прифронтовой Марьинке в результате обстрела незаконными вооруженными формированиями этого населенного пункта погиб 36-летний местный житель.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Как доложил мне Владимир Мороз, председатель Марьинской райадминистрации, Михаил, так звали мужчину, вышел на свой двор на окраине Марьинки, в то время, когда боевики вели огонь по городу из стрелкового оружия. Одна из пуль попала прямо в него. "Скорая", приехавшая по вызову, констатировала смерть. Но забрать мужчину не успели – боевики усилили огонь, и медикам пришлось отъехать на безопасное расстояние», – написал глава области.

Жебривский добавил, что по сообщению главы района, в настоящее время НВФ продолжают вести огонь по городу