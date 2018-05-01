На автодороге Мариуполь-Сартана обнаружили мину российского происхождения.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины в Facebook.

Как отмечается, пограничники, которые действуют в составе объединенных сил, получили информацию, что на автодороге Мариуполь-Сартана находится взрывное устройство. "Информация подтвердилась, в схроне была обнаружена мина - предварительно МОН-50 (противопехотная мина российского происхождения - поражение человека, или нескольких одновременно при взрыве данной мины наносится готовыми убойными элементами, вылетающими в направлении противника на расстояние до 50-ти метров)", - говорится в сообщении. Как отмечается, обнаруженный боеприпас могли планировать использовать против украинских военных или гражданского населения.