В Тернополе призывник выбросился из 5-го этажа военкомата

20 мая около 18:00 на областном сборном пункте Тернопольского областного военного комиссариата призывник Бережанского ОГВК, пытаясь самовольно покинуть расположение призывного пункта, предпринял попытку спуститься с пятого на первый этаж здания по карнизу, сорвался и упал на крышу соседнего здания.

Как сообщает пресс-служба военкомата, в результате призывник получил травмы различной степени тяжести.

Наряд по сборному пункту оказал пострадавшему первую медицинскую помощь. В настоящее время призывник транспортирован в больницу. Угрозы его жизни нет.

Военным комиссаром Тернопольского ОИК назначено служебное расследование для выяснения причин, которые привели к данному событию.