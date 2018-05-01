В Славянске дети отравили одноклассника

В Славянске одноклассники решили подшутить над сверстниками и в газированный напиток бросили медицинский препарат, которым в школе угощали учеников. Об этом сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции.

По данным правоохранителей, в результате таких «шуток» один ребенок был госпитализирован в больницу с диагнозом – отравление неизвестным веществом.

«Инспектор ювенальной превенции провела профилактическую работу с учащимися-нарушителями и их родителями. На родителей составлены административные протоколы по ст. 184 "Ненадлежащее исполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей" Кодекса Украины об административных правонарушениях», – говорится в сообщении.

«С отдельными учениками также была проведена разъяснительная работа о нарушениях дисциплины во время учебного процесса, пропусках занятий и проявлении неуважения к педагогам, высказываемые в повышении тона разговора, отказе выполнять указания учителя. Родители и дети предупреждены об административной ответственности», – добавили в полиции.