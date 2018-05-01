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В Николаеве из-за распыления неизвестного вещества попали в больницу 32 школьника

Вчера, 13:59 citynews.net.ua | Напечатать

В Николаеве из-за распыления неизвестного вещества попали в больницу 32 школьникаСегодня, 21 мая, в Заводском районе Николаева в результате распыления неизвестного аэрозоля с резким запахом 32 ребенка попали в больницу, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

На место прибыли химики ГУ на передвижной химико-радиологической лаборатории, дежурная смена оперативно-координационного центра и отделения Государственного военизированного горно-спасательного (аварийно-спасательного) отряда ГосЧС Украины. Из школы эвакуированы около 400 учеников. Предварительно 32 ребенка направлены в лечебные учреждения с целью уточнения состояния здоровья. Жизни детей угрозы нет.

Сейчас специалистами проведены соответствующие замеры, опасных веществ не обнаружено. Работы по обследованию здания школы продолжаются.

На месте работают бригады скорой медицинской помощи, сотрудники полиции.


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