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В Чернигове брат депутата-«радикала» сбил ребенка

Вчера, 13:09 citynews.net.ua | Напечатать

Вчера вечером в Чернигове автомобиль сбил 11-летнего мальчика, сообщает сектор коммуникации полиции Черниговской области.

Один из пассажиров вызвал «скорую» и помог мальчику подняться. Когда вокруг начали собираться люди, то водитель и пассажиры сели в другой автомобиль и уехали с места происшествия.

Следственно-оперативная группа Черниговского отдела полиции составила план-схему места происшествия, осмотрела автомобиль (сейчас он на штрафплощадке), изъяла вещественные доказательства. Также на обочине было найдено вещество белого цвета, которое также было изъято и направлено на экспертизу.

В главке отметили, что участники ДТП сами пришли в Черниговское отделение полиции, они были опрошены и взяты анализы. Известно, что они не были в состоянии алкогольного опьянения. Результаты анализов на наркотическое опьянение будут позже.

По состоянию на утро уже опрошены водитель и пассажиры автомобиля, сбившего ребенка. Расследование проводится в рамках уголовного производства по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение). Такие действия наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Дальнейшие следственные действия продолжаются под процессуальным руководством городской прокуратуры с целью установления обстоятельств этого правонарушения.

«Всем действиям будет дана правовая оценка: кто был за рулем, что случилось, можно ли считать, что ребенка оставили в опасности и тому подобное. Общество требует оценки прямо сейчас, но клеймить кого-то заранее полиция не будет», - отметил начальник Черниговского отделения полиции Владимир Реберг.

По информации местных СМИ, за рулем находился брат депутата Черниговского областного совета от Радикальной партии Дмитрия Блауша. Есть подозрения, что молодой человек был в состоянии наркотического опьянения.

Ребенок госпитализирован, и находится в реанимации.


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