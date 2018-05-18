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В Одесской области неизвестные бросили гранату во двор депутата БПП

Вчера, 23:49 citynews.net.ua | Напечатать

В Одесской области неизвестные бросили гранату во двор депутата Измаильского райсовета и руководителя районной организации партии БПП, бизнесмена Александра Петкова.

Об этом сообщает местное издание "БессарабияINFORM".

Как пишет издание, в момент взрыва в доме никого не было — бизнесмен с семьей находился в Одессе.

Следы взрыва на заднем дворе возле окон столовой обнаружила в субботу утром женщина, которая присматривала за домом, пока хозяева были в отъезде.

В результате взрыва были повреждены металлопластиковые окна, железное ограждение и тротуарная плитка во дворе. Никто не пострадал.

Отмечается, что на место происшествия выезжали сотрудники Измаильского отдела полиции. Ведется розыск злоумышленников.

В то же время, полиция Одесской области и партия БПП о происшествии не сообщают.


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