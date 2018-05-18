В Одесской области неизвестные бросили гранату во двор депутата БПП

В Одесской области неизвестные бросили гранату во двор депутата БППВчера, 23:49
В Одесской области неизвестные бросили гранату во двор депутата Измаильского райсовета и руководителя районной организации партии БПП, бизнесмена Александра Петкова.
Об этом сообщает местное издание "БессарабияINFORM".
Как пишет издание, в момент взрыва в доме никого не было — бизнесмен с семьей находился в Одессе.
Следы взрыва на заднем дворе возле окон столовой обнаружила в субботу утром женщина, которая присматривала за домом, пока хозяева были в отъезде.
В результате взрыва были повреждены металлопластиковые окна, железное ограждение и тротуарная плитка во дворе. Никто не пострадал.
Отмечается, что на место происшествия выезжали сотрудники Измаильского отдела полиции. Ведется розыск злоумышленников.
В то же время, полиция Одесской области и партия БПП о происшествии не сообщают.