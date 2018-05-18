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Фиктивный протест: псевдозащитникам «7км» нет покоя

Сегодня, 16:02 citynews.net.ua | Напечатать

18 мая водители, стоящие в затяжных пробках на центральных улицах города наблюдали  колонну из 15 автомобилей – участников автопробега с флагами  «7 километра». Заинтересовавшимся поясняли – автопробег протестный, против повышения тарифов на «7километре», едет в областную администрацию.   По прибытии к конечной точке «акции» выяснилось и общее количество ее участников – около 40 человек. Об этом сообщает сайт "Читай Одессу".

У стен главной областной инстанции митингующих уже узнают – одни и те же лица, одни и те же месседжи.  Организатор автопробега -  так называемый «Комитет спасения 7 км» уже был здесь не раз. То с митингом, то на приеме у губернатора. Инструментов уже не хватает – использовать все возможные способы,  лишь бы  обратить на себя внимание бесконечно не получится. Понятно, что и с костяком в 17 человек особо не развернешься. Видимо, поэтому в этот раз решили провести  целый автопробег – можно взять флаг, громко фонить клаксоном  и важно подъехать к зданию власти. Красиво. Но масштаба придать не получилось. Во- первых, пятница, и у здания обладминистрации обычная суета перед выходными – гости, делегации, ремонт. Во-вторых, тема повышения тарифов на рынке уже рассмотрена губернатором лично не раз. И встречи администрации и предпринимателей рынка проводятся, и компромиссы достигаются. Но только, почему-то, с Комитетом спасения диалога не получается.

Со стороны кажется, что цель «спасателей» благая – как же, повышают тарифы впервые за много лет, проблема. Но если посмотреть глубже, появляется много вопросов к организаторам акций протеста. Главный - от чего собрался спасать эффективно работающее предприятие и предпринимателей некий Комитет? (нездоровые ассоциации вызывает само название). От чего - и правда придумать сложно. Но за что зацепиться на рынке всегда найдется  - все-таки 60 тысяч человек на одной территории .

Вызывает вопросы и тот факт, что данные об объединении «Комитет спасения 7 км» нет в Едином реестре Министерства юстиции, тем не менее, от его имени строчатся многочисленные обращения в различные кабинеты власти. В первых рядах «протестантов» - люди, которые вообще не являются предпринимателями, а их родственники или друзья. Мало того, многие из активно протестующих против всего (причина неважна, но в данном случае – против повышения стоимости обслуживания, которая официально взимается рынком ежемесячно) являются собственниками контейнеров на «7 км». Это значит, что они сдают свои контейнеры в субаренду по цене в 3, 4, а то и 10 раз больше суммы, против повышения которой они и выходят на акции «протеста». Для них повышение стоимости обслуживания на рынке не принципиально – они все равно останутся в весомом «плюсе». Что же тогда ими движет?

Объясняется все очень просто – у каждого представителя фантомного объединения  «Комитет спасения 7 км» и других внезапно появляющихся на рынке якобы общественных формаций, своя конкретная личная цель, не имеющая отношения к работе десятков тысяч предпринимателей рынка.

Например, Олег Нечипорук, который является главой «Комитета спасения 7 км», вообще не является предпринимателем. Несколько лет назад он работал контролером на рынке и был уволен администрацией через суд за хищения. Его цель ясна.

В рядах лидеров псевдопротестной кампании немало людей с самомнением и деньгами, которых терзают политические амбиции, особенно в преддверии старта избирательного процесса.

Есть и другие причины – это и внутренне конфликты собственников рынка, которые всплывают каждый раз исключительно в формате политического давления, хотя давно рассматриваются в судебных инстанциях и вообще не влияют на работу «7 километра».

Нет сомнений, что с приближением выборов  псевдозащитники и активисты разного толка, целей и профессионализма будут паразитировать на теме «7 километра». Хочется верить, что все методы и формы, используемые  для раздувания страстей вокруг сильного предприятия, не отразятся на его работе.  

Вера Наливайченко


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