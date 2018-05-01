Киев отметит 250-летие Колиивщины

Депутаты Киевского городского совета приняли решение о праздновании в столице 250-летия Колиивщины.

Годовщину Колиивщины торжественно отметят в мае этого года, сообщает пресс-служба Киевсовета.

Согласно решению, исполнительный орган Киевсовета (КГГА) совместно с райгосадминистрациями должны организовать тематические информационные, учебно-воспитательные, культурно-художественные и другие мероприятия в учебных заведениях. Также запланировано проведение научно-практических конференций, заседаний за круглым столом и тому подобное.

Решение направлено на активизацию патриотического воспитания украинской молодежи и сохранение памяти об освободительной борьбе украинского народа. Также, по убеждению авторов документа, он будет способствовать формированию единства украинской нации.