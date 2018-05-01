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ESPN: Украинец Ломаченко признан лучшим боксером планеты

Сегодня, 12:45 citynews.net.ua | Напечатать

Один из самых популярных спортивных телеканалов планеты американский ESPN поставил украинского боксера на первое место в своем рейтинге бойцов независимо от весовой категории, - сообщает "24 канал".

В аналогичном списке журнала The Ring Ломаченко стал вторым, пропустив вперед Геннадия Головкина.

Эксперты ESPN, убеждены, что Василий уже превзошел казаха. Поэтому здесь Головкин второй, а третье место в обоих рейтингах занимает обидчик Виктор Постола Теренс Кроуфорд. По версии ESPN нашлось место и Александру Усику. Среди лучших боксеров планеты его поставили на тринадцатую строчку.

Топ-10 лучших боксеров мира по версии ESPN:

1. чемпион WBA в легком весе Василий Ломаченко (11-1, 9 КО);

2. чемпион WBC, WBA Super, IBF в среднем весе Геннадий Головкин(38-0-1, 34 КО);

3. бывший абсолютный чемпион мира в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (32-0, 23 КО);

4. чемпион IBF в полусреднем весе Эррол Спенс (23-0, 20 КО);

5. чемпион WBC в легком весе Майки Гарсиа (38-0, 30 КО);

6. чемпион WBC во втором легчайшем весе Срисакет Сор Рунгвисаи (45-4-1, 40 КО);

7. чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев(32-2-1, 28 КО);

8. чемпион WBC в супертяжелом Деонтей Уайлдер (40-0, 39 КО);

9. бывший чемпион в двух весовых категориях Наоя Иноуэ (15-0, 13 КО);

10. чемпион WBA Super в полусреднем весе Кит Турман (28-0, 22 КО).

Как сообщалось ранее, бой с участием украинского боксера Василия Ломаченко с Хорхе Линаресом собрал наибольшую аудиторию на кабельном телевидении США в 2018 году. Пиковая аудитория во время боя – 1,749 миллиона телезрителей.


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