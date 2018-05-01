Украина в полдень почтит минутой молчания память жертв депортации крымских татар

Секретарь СНБО Александр Турчинов призвал присоединиться к общенациональной минуте молчания ко Дню памяти жертв депортации крымскотатарского народа из Крыма.

«Сегодня в 12:00 на всей территории Украины состоится минута молчания ко Дню памяти жертв депортации крымскотатарского народа из Крыма. Присоединяйтесь ...

Какой бы кровавой ни была диктатура и ее диктатор, они всегда обречены на позорный конец», - написал он в Twitter.

18 мая Украина отмечает День борьбы за права крымскотатарского народа и чтит память жертв геноцида крымскотатарского народа.