Украина в полдень почтит минутой молчания память жертв депортации крымских татар

Украина в полдень почтит минутой молчания память жертв депортации крымских татарСегодня, 11:59
Секретарь СНБО Александр Турчинов призвал присоединиться к общенациональной минуте молчания ко Дню памяти жертв депортации крымскотатарского народа из Крыма.
«Сегодня в 12:00 на всей территории Украины состоится минута молчания ко Дню памяти жертв депортации крымскотатарского народа из Крыма. Присоединяйтесь ...
Какой бы кровавой ни была диктатура и ее диктатор, они всегда обречены на позорный конец», - написал он в Twitter.
18 мая Украина отмечает День борьбы за права крымскотатарского народа и чтит память жертв геноцида крымскотатарского народа.