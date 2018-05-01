Шуляк: «Миротворцы» РФ планировались на всей территории Украины

Экс-командующий внутренними войсками МВД Станислав Шуляк заявил, что он с бывшим президентом Виктором Януковичем не имели никакого отношения к захвату Крыма в 2014 году.

Об этом он заявил в ходе допроса по делу о госизмене Януковича в Оболонском райсуде Киева, сообщает Укринформ.

«Ни я, ни Янукович не имели никакого отношения к событиям в Крыму», - утверждает экс-командующий ВВ.

На вопрос прокурора, было ли известно свидетелю о захвате Крыма силами РФ в марте 2014 года, Шуляк заявил, что ничего не знал.

По его словам, с Януковичем все разговоры касались только обсуждения возможности «миротворческой операции с применением вооруженных сил РФ».

Он заявил, что никакие другие вопросы, в частности ситуация в Крыму, не обсуждались.

В то же время судья Девятко заметил, что в тексте обращения Януковича в 2014 году содержалась информация от экс-президента о событиях в Крыму.

Шуляк заявил, что им было известно, «что происходило под Корсунем и в Крыму». По мнению экс-руководителя внутренних войск, в Крыму в 2014 году существовала угроза «вторжения незаконных воинских формирований» на территорию полуострова на «поезде дружбы». При этом Шуляк уточнил, что о «поезде дружбы» он слышал из СМИ.

«Я не имею никакого отношения к ВС РФ. Не знаю об их использовании. И в договоре, и в обращении говорилось не о Крыме, а о всей стране. Миротворческая операция предусматривалась на территории всей Украины», - заявил Шуляк.

В связи с проблемами налаживания видеосвязи суд объявил о техническом перерыве.