Порошенко подписал указ о введении санкций против РФ

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 года о внедрении новых санкций в отношении России.

Об этом говорится на сайте президента. Указ вступает в силу с даты его публикации.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 "О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Контроль за выполнением решения СНБО Украины, введенного в действие настоящим указом, возложить на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в указе № 126/2018 от 14 мая, опубликованном 18 мая.