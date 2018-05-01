В Крыму задержали участников акции памяти депортации крымских татар

В оккупированном Крыму задержали участников акции, проходившей ко дню памяти жертв геноцида населения крымских татар.

Об этом проинформировал журналист "Радио Свобода" Антон Наумлюк в Facebook.

По словам журналиста, во время акции "Зажги огонёк в своем сердце" задержали 20 человек.

"Все началось с того, что какой-то человек в штатском стал снимать всех на камеру. Его начали спрашивать, зачем он это делает. Он стал провоцировать людей, говорить, что мы перекрыли дорогу. Все кричали. А потом начались задержания", - сказал очевидец. Отмечается, что из центрального РОВД отпустили троих задержанных. "У них отобрали объяснения, сделали дактилоскопию, в том числе стоп ног, изымали и проверяли телефоны.

Кроме этого у задержанных отобрали образцы ДНК. Никаких обвинений им не предъявили. Ещё двое человек остаются пока в отделе, где им намерены вменить "неподчинение законным требованиям полиции", - сообщил журналист. Журналист отметил, что через несколько часов после инцидента почти всех задержанных отпустили. "Остался один задержанный, которому вменяют статью 19.3 КОАП, "неподчинение законным требованиям полиции", - написал журналист