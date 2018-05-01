В Польше задержали россиянку подозреваемую в разжигании польско-украинской вражды

В Польше сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали гражданку России, подозреваемую в ведении подрывной деятельности против республики. Об этом сообщает агентство PAP со ссылкой на пресс-секретаря министра-координатора спецслужб Станислава Шарына.

Согласно информации издания, россиянка будет выдворена из Польши. Так, по данным правоохранителей, женщина и еще четверо лиц, которым уже запретили въезжать в Польшу на пять лет, принимали участие в мероприятиях антипольской направленности, в частности они занимались разжиганием польско-украинской вражды в социальной и политической сфере, пытались подорвать постулаты польской исторической политики и заменить их на российскую трактовку. Кроме того, они также пытались консолидировать пророссийскую среду в Польше. Указано, что задержания проходили на фоне нейтрализации работы двух организаций, участвующих в гибридной и информационной войне против Польши. Спецслужбы Польши уверены, что за этими структурами стоит Россия.