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Из-за забастовки остановился крупнейший в Украине металлургический комбинат

Сегодня, 13:37 citynews.net.ua | Напечатать

Горно-металлургический комбинат «Арселор Миттал Кривой Рог» остановил большинство производственных мощностей в связи с забастовкой работников железнодорожного цеха, сообщает пресс-служба предприятия.

Отмечается, что 16 мая коллектив железнодорожного цеха ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (3 и 4 смены) присоединился к акции протеста железнодорожников «Укрзализныци». Озвучены основные требования рабочих - повышение заработной платы до европейского уровня в 1000 евро и обеспечение соответствия всего подвижного состава стандартам охраны труда.

«Машинисты и помощники тепловозов, составители поездов отказались выходить на линию, чем поставили под угрозу работу всего комбината. Данная акция не была анонсирована и согласована заранее с руководством ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог». Поэтому предприятие не имело возможности заранее внести коррективы в производственный процесс. Такая забастовка является незаконной», – говорится в сообщении. 

На данный момент на предприятии задействованы только 14 тепловозов из 92. В связи с этим парализована вся технологическая цепочка. Полностью остановлены подразделения горного департамента, агломерационные цеха, все доменные печи (кроме шестой) весь сталеплавильный и прокатный переделы.

«Такие внеплановые сбои в работе производственных агрегатов крайне негативно сказываются на функционировании газотранспортной системы. Есть реальная угроза взрывов газопроводов вследствие перепадов давления, что может привести к техногенной катастрофе в масштабах не только комбината, но и города. В настоящее время специалистам предприятия удается удерживать ситуацию под контролем», – подчеркнули на предприятии.

Также сообщается, что руководство ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» провело ряд встреч с коллективом для обсуждения требований, выдвинутых железнодорожниками. «Вчера, 16 мая, созданная комиссия приступила к обследованию локомотивов на предмет их соответствия требованиям охраны труда. Нарушения, выявленные в ходе осмотров, будут устраняться по возможности на месте, силами специалистов предприятия. Несмотря на это, железнодорожники пока не приступают к работе, переговоры об уровне зарплаты продолжаются», – сказано в сообщении.


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