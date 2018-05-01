В Кременчуге на ребенка обрушилась кирпичная стена

Вчера, 16 мая, в Автозаводском районе Кременчуга на «Троицком рынке» вследствие частичного обрушения кирпичной стены ограждения рынка ее обломками был травмирован ребенок.

Сообщает пресс-служба Управления по вопросам гражданской защиты Полтавской областной государственной администрации.

Несовершеннолетнего местного жителя Ш. 2004 года рождения с переломом костей левой голени госпитализировали в Кременчугскую детскую городскую клиническую больницу. Состояние здоровья больного - средней тяжести.