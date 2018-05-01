На Днепропетровщине выкопали мешки с вещами погибших бойцов АТО

В одном из фермерских хозяйств Днепропетровской области депутатом Криворожского городского совета Николаем Колесником вместе с волонтерами гуманитарной миссии «Черный Тюльпан» найден сброс личных вещей бойцов ВСУ, погибших в 2014 году под Иловайском.

Об этом сообщил руководитель поисковой миссии «Черный тюльпан» Ярослав Жилкин в эфире телеканала 112 Украина.

«Поступила информация от Николая Колесника, депутата горсовета в Кривом Роге, который имел отношение к батальону «Кривбас», о том, что к нему обратились фермеры и сказали, что есть вещи погибших бойцов, которые они прикопали, потому что не знали, что с ними делать», - рассказал Жилкин.

После получения информации группа выехала на место.

«Выехали на место вместе с ним, проверили информацию, - да, она подтвердилась, буквально после первых поисковых работ показались военные берцы, одежда со следами крови, знаки различия, медаль сразу была найдена. Мы вызвали полицию. Под их руководством помогали дальше проводить раскопки», - отметил руководитель поисковой миссии

По его словам, все выявленные вещи были описаны.

«Там было много личных вещей, в карманах кителей, то есть те, которые на наш взгляд являются важным фактором в процессе идентификации. Полицейские все занесли в протокол. Вещи, скорее всего, принадлежали убитым. По нашей версии, погибшие поступали в морги, их раздевали, а с вещами не знали, что делать, и человек, который был ответственным за их сохранение или утилизацию, поступил так», - сказал Жилкин.

Он отметил, что фермеры, которые указали на место захоронения личных вещей погибших, сами прикопали их.

«Они сами это прикопали, потому что это лежало на земле, и это все начали разбирать, мародерствовать, забирать лопатки саперные, каски. Со слов фермера, им было сгружено на сохранение 36 мешков. Много что истлело, много растащили. Мы упаковали 6 мешков, - то, что нашли. Где остальное делось, - мне трудно сказать», - подытожил Жилкин.

В свою очередь Николай Колесник на своей странице в Facebook сообщил, что все 36 мешков на одно из сельских хозяйств завезли в 2014 году по просьбе тогдашнего председателя Таромского отделения милиции, чтобы «подсушить немного».

«Выкапываем форму, берцы, ремни, кобуры, мешки из морга с бирками», - написал он.

В связи с этим Колесник обратился к правоохранителям.

«Все внесено в ЕРДР. Сведения предоставлены», - написал он.