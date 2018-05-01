Денисова обратилась к омбудсмену РФ по делу Сенцова

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к омбудсмену Российской Федерации по делу украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Соответствующее обращение опубликовано на сайте украинского омбудсмена.

"Я обеспокоена соблюдением прав гражданина Украины Олега Сенцова, осужденного на территории Российской Федерации", - говорится в обращении Денисовой.

Она просит Москалькову лично проверить условия содержания и возможность предоставления медицинской помощи Сенцову.

Кроме того, Денисова направила обращение к министру иностранных дел Украины Павлу Климкину с просьбой поручить Консульству Украины в г. Екатеринбурге (РФ) осуществить визит в исправительное учреждение, где сейчас находится Сенцов, и проверить условия содержания и оказания ему медицинской помощи