На Закарпатье зарегистрирована вспышка кори среди учеников школы

На Закарпатье зарегистрирована вспышка кори среди учеников общеобразовательной школы с. Черная Тиса Раховского района.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Департамента здравоохранения Закарпатской облгосадминистрации. "Общее количество заболевших составляет 36 человек. По форме течения преобладают легкие и средние формы заболевания. Двое больных учащихся госпитализированы в инфекционное отделение Раховской РБ (районной больницы, - ред.)", - говорится в сообщении.

По состоянию на 15 мая с начала года в Закарпатской области зарегистрировано 2238 случаев кори, в том числе 1 807 случаев среди детей в возрасте до 17 лет. Показатель заболеваемости составляет 177,8 на 100 тысяч населения.

Кроме этого, на Закарпатье в период с 07 по 13 мая на грипп и ОРВИ заболели 1354 человека, 64% из которых составляют дети в возрасте до 17 лет.