В Черкассах разоблачили контрабанду приборов для прослушивания

В Черкассах сотрудники Службы безопасности Украины блокировали контрабанду специальных техсредств получения информации (приборы для прослушивания).

Об этом говорится в сообщении СБУ.

"Правоохранители установили, что местный частный предприниматель организовал незаконную переправку спецсредств из одной из стран Восточной Азии. Контрабандную продукцию делец получал через сервисы международного почтовой связи", - говорится в сообщении.

Известно, что своих клиентов предприниматель подыскивал на специализированных форумах в Интернете. Оперативники СБУ задокументировали несколько фактов незаконной продажи спецсредств. Злоумышленника сотрудники СБУ задержали в Черкассах во время получения очередной "посылки".