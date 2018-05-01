В Покровске пройдет этап чемпионата Донецкой области по автогонкам

В Покровске пройдет этап чемпионата Донецкой области по автогонкамСегодня, 16:34
Второй этап чемпионата Донецкой области Drag Racing-2018 состоится 26 мая в Покровске, - сообщает "Знамя индустрии".
"Этап чемпионата в нашем городе пройдет впервые, до этого организовывались лишь автогонки местного уровня", — рассказал организатор мероприятия Юрий Черногор.
Соревнования состоятся по десяти классам — от стандартного до спортивного.
Мероприятие состоится при поддержке Федерации автоспорта Донецкой области, а также Покровского городского совета. Организаторы приглашают принять участие всех желающих спортсменов.
Автомобильные соревнования состоятся на гришинском аэродроме.
Вход свободный. Начало регистрации и квалификация с 09:30 до 11:30. Начало соревнований в 13:00.