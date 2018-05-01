В Покровске пройдет этап чемпионата Донецкой области по автогонкам

Второй этап чемпионата Донецкой области Drag Racing-2018 состоится 26 мая в Покровске, - сообщает "Знамя индустрии".

"Этап чемпионата в нашем городе пройдет впервые, до этого организовывались лишь автогонки местного уровня", — рассказал организатор мероприятия Юрий Черногор.

Соревнования состоятся по десяти классам — от стандартного до спортивного.

Мероприятие состоится при поддержке Федерации автоспорта Донецкой области, а также Покровского городского совета. Организаторы приглашают принять участие всех желающих спортсменов.

Автомобильные соревнования состоятся на гришинском аэродроме.

Вход свободный. Начало регистрации и квалификация с 09:30 до 11:30. Начало соревнований в 13:00.