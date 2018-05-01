Грозы и шквалы в Украине ожидаются 16-17 мая

Синоптики предупреждают о грозах и шквалах в Украине 16-17 мая 2018 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Так, по информации украинских синоптиков, сегодня, 16 мая, в западных областях местами ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в высокогорье Карпат - 25-30 м/с; в Карпатах и на Закарпатье утром и днем очень сильные дожди.

"17 мая днем в Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях местами шквалы 15-20 м/с; в Карпатах и на Закарпатье сильные дожди", - говорится в сообщении.