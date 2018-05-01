В Крыму против капитана задержанного украинского судна открыли дело

Против капитана задержанного в аннексированном Крыму рыболовецкого судна открыто уголовное дело.

Об этом говорится в сообщении на сайте ФСБ России.

"В настоящий момент в отношении капитана судна гражданина Украины Новицкого В.В. по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная лицом с использованием своего служебного положения"). На судно "ЯМК-0041" наложен арест", - говорится в сообщении.

Как сообщается, украинские моряки накануне задержания "в исключительной экономической зоне РФ" расставили ставные сети для вылова камбалы-калкан, добыча которой временно запрещена. "Российские пограничники продолжат наращивать усилия в сфере борьбы с незаконной добычей водных биологических ресурсов, а также других преступных проявлений в акваториях Черного и Азовского морей", - говорится в сообщении.