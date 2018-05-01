На полигоне в Мукачево столкнулись боевые машины. 4 военных травмированы

В Мукачево (Закарпатская область) во время проведения занятий по боевой подготовке в воинской части А1556 во вторник, 15 мая, на Ужгородском участке полигона столкнулись две боевые машины, пострадали четверо военных.

Об этом сообщила пресс-служба 128-й горно-пехотной бригады в Facebook.

"Произошло столкновение двух единиц боевых машин, в результате чего четверо военнослужащих получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении. Травмированные военнослужащие были доставлены в Закарпатскую областную клиническую больницу, а впоследствии перевезены в Мукачевский военный госпиталь, трех из них готовят к перевозке в Военно-медицинский центр Львова. Командование воинской части назначило служебное расследование, по результатам которого будут приняты меры.