На двух улицах в центре Киева запретили парковать автомобили

В центре Киева на улицах Владимирской и Михайловской до конца мая запретили парковать автомобили.

Об этом сообщил первый замглавы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, передает пресс-служба КГГА.

"В связи с перекрытием улицы Крещатик в рамках подготовки столицы к проведению Лиги Чемпионов на улицах Владимирской и Михайловской вводится временное ограничение на парковку автотранспортных средств. Ограничение будет действовать до 31 мая 2018", - сообщил Поворозник. По его словам, такое решение принято, чтобы разгрузить данные улицы на период изменения схемы движения в центре Киева.

"К нарушителям правил дорожного движения будут приняты соответствующие меры", - добавил он.