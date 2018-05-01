С 14 июля проезд в общественном транспорте столицы подорожает до 8 гривен

С 14 июля стоимость проезда в городском транспорте столицы возрастет и будет составлять от 6,3 гривен – при условии пользования проездным билетом или бесконтактной карточкой, и 8 гривен – за разовую поездку. Об этом во время брифинга заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Дмитрий Давтян, сообщает пресс-служба КГГА.

«С 14 июля устанавливается новый тариф на проезд в городском транспорте столицы. Пассажиры, которые пользуются проездными билетами на месяц и бесконтактными карточками, при их пополнении будут платить за одну поездку от 6,3 гривен. То есть городская администрация устанавливает максимально низкую стоимость проезда именно для киевлян, которые пользуются транспортом постоянно, а 8 гривен будут платить пассажиры, пользующиеся городским общественным транспортом иногда или гости столицы», – отметил Давтян.

По его словам, последнее повышение тарифов до экономически обоснованного уровня состоялось в феврале 2015 года. А в 2017 году состоялись корректировки отдельных его составляющих.

«С 2015 года в стране выросли тарифы на электроэнергию - в 5,4 раза, стоимость дизельного топлива - в 1,5 раза, стоимость шин - в 1,5 раза, индекс потребительских цен за указанный период (2015-2017 год) составляет 183% », - подчеркнул Давтян.

Он отметил, что сейчас экономически обоснованный тариф на перевозку одного пассажира, учитывающий все расходы, составляет в метро - 8,27 грн, в наземном транспорте - 8,77 грн.

«То есть нынешний рост является компромиссным, и он меньше необходимого», - отметил заместитель председателя КГГА.

Давтян добавил, что важным условием городского головы Виталия Кличко было сохранение всех льгот на проезд общественным транспортом: для пенсионеров, ветеранов АТО, чернобыльцев и других льготных категорий населения проезд останется бесплатным.

«Это сложное решение. И мы вынуждены были его принять, чтобы избежать угрозы транспортного коллапса в столице », - подытожил он.