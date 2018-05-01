"Укрзализниця" повысит цену на билеты до 20 мая

"Укрзализниця" намерена провести первое повышение стоимости пассажирских перевозок до 20 мая этого года.

Об этом рассказал и.о. председателя правления компании Евгений Кравцов в эфире Радио НВ, - пишет "Новое Время".

"Планируем провести индексацию стоимости проезда в пассажирских поездах после майских праздников, в ближайшую неделю планируем провести повышение (тарифов - ред.) на 12% ", - заявил он.

По словам Кравцова, компания уже получила согласие от соответствующих министерств и сейчас на финальной стадии регистрации документов.

Глава "Укрзализныци" заверил, что после повышения стоимости перевозок их качество также улучшится.

Как сообщалось ранее, компания рассчитывает на 20% повысить стоимость пассажирских перевозок в 2018 году - дважды по 10%. Первое такое повышение планировалось с 1 апреля (кроме пригородных). Но "Укрзализници" пришлось его отложить, поскольку соответствующий приказ Министерства инфраструктуры еще не был согласован.