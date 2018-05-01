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В Украине проведут контрольные проверки неплательщиков алиментов

Сегодня, 09:59 citynews.net.ua | Напечатать

Мобильные группы по ликвидации задолженности по алиментам проведут в Украине ряд контрольных проверок.

Об этом сообщила заместитель министра юстиции Украины Светлана Глущенко, передает пресс-служба Министерства юстиции Украины.

В частности, согласно ее словам, с 14 мая представители Минюста контрольные проверки проведут в Тернопольской, Херсонской, Волынской, Закарпатской и Запорожской областях.

Также с 21 мая мобильные группы будут работать в Харьковской, Черновицкой, Полтавской, Николаевской, Черниговской областях и в г. Киеве. Глущенко также отметила, что с начала действия Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов", объем взысканных средств с должников алиментов увеличился в несколько раз.

Так, в некоторых регионах сумма уплаты задолженности по выплате алиментов выросло более чем в 15 раз. Так, в Луганской области государственным исполнителям удалось взыскать более 20 млн гривен алиментов, что в 15,5 раз больше, чем до начала действия Закона. В Николаевский - 33,5 млн гривен (в 10 раз больше), в Ровенской - почти 30 млн гривен (в 6 раз больше). Лидерами по взысканию долгов по уплате алиментов после начала действия закона являются: Днепропетровская область с суммой взыскания 152,1 млн гривен; Одесская область – 103,6 млн гривен; Полтавская область - 73,6 млн гривен.

"Такие показатели свидетельствуют, что Закон работает и нововведения являются действенным мотиватором для недобросовестных родителей платить алименты на ребенка. Одновременно, Министерство будет продолжать кампанию по ужесточению ответственности за неуплату алиментов. "В ближайшее время Верховной Радой будет принят второй пакет законодательных новаций, которые предусматривают еще большее усиление давления на неплательщиков алиментов", - отметила Глущенко.


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