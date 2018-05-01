СБУ выявила незаконную эксплуатацию государственного судна

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили незаконную эксплуатацию арендованного государственного морского судна, из-за которой в акватории Ливии задержаны четырнадцать украинских моряков.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Как выяснилось в ходе следствия, танкер "Рута", владельцем которого является Минифраструктуры Украины, в 2003 году на основании договора аренды был передан иностранной судоходной компании. Правоохранители установили, что в феврале 2017 злоумышленники подделали разрешительные и регистрационные документы на право эксплуатации судна, что позволило им незаконно поднять на "Руте" украинский флаг и организовать нелегальный экспорт партии топлива из Ливии в нарушение требований резолюции ООН. Уже в апреле 2017 судно было задержано береговой охраной ВМС Ливии вместе с экипажем - четырнадцатью гражданами Украины.

В рамках открытого уголовного производства оперативники Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ установили организаторов сделки. Сотрудники спецслужбы совместно с Нацполициею провели обыски в Одессе в представительстве оффшорной компании, которая эксплуатировала судно, для документирования факта злоупотребления полномочиями должностными лицами фирмы. Выявленные правоохранителями материалы будут способствовать возвращению задержанных членов экипажа и самого судна, а также предупредят применение к Украине международных санкций, которые могут негативно повлиять на имидж государства. Продолжается досудебное следствие.