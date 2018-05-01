ДТП с украинскими детьми в Беларуси: задержан водитель

В Беларуси задержали водителя украинского микроавтобуса, который накануне попал в смертельную аварию.

Об этом сообщает "Радио Свобода". Сообщается, что водителя задержали, на данный момент решается вопрос о мере пресечения. По факту смертельного ДТП открыли уголовное дело, водителя подозревают в нарушении правил дорожного движения.

Также сообщается, что к украинским детям, которые попали в аварию, приехали родители.

Напомним, ранее сообщалось, что одного из пострадавших в ДТП в Беларуси прооперировали и перевели в другую больницу. ДТП с украинскими детьми в Беларуси произошло утром 13 мая.

На 54 км автодороги Р-98 Каменец-Шерешево-Свислочь возле деревни Мартынюки водитель украинского микроавтобуса "Рено Мастер" совершил столкновение с погрузчиком "Амкодор. В результате аварии погиб ребенок 2005 года рождения, который находился на переднем пассажирском сидении. Также сообщалось о шести пострадавших в ДТП.