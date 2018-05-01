Порошенко уверен, что «Шахтер» вернется в Донецк

Президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что «Шахтер» вернется в Донецк. Об этом он заявил, поздравляя клуб с чемпионством.

«Поздравляю донецкий Шахтер с 11-м чемпионством, добытым в напряженной борьбе. Не сомневаюсь, что придет время и этот славный футбольный клуб вернется на свой родной стадион в деоккупированном Донецке и будет прославлять новыми успехами, в том числе в Лиге чемпионов, Украину», – говорится в твите Порошенко.