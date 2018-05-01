Под Марьинкой после распыления газа эвакуировали школу

В селе Новоукраинка Марьинского района Донецкой области после распыления слезоточивого газа в школе эвакуировали персонал и учеников.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Донецкой области. Сообщается, что в полицию поступило сообщение от начальника отдела образования Марьинской военной-гражданской администрации о том, что неизвестный в школе в Новоукраинке на перемене распылил слезоточивый газ.

"В Новоукраинской школе учатся 75 учеников. Сейчас занятия приостановлены, детей отпустили домой. Информации о пострадавших на данный момент не поступало. Взяты образцы воздуха на анализ. Факт зарегистрирован в журнале Единого учета заявлений и сообщений граждан о правонарушениях и других событиях. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.