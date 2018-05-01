В черкасской школе, где массово отравились дети, возобновили учебу

Учебный процесс в общеобразовательной школе №8 в г. Черкассы, где накануне произошло массовое отравление учеников учебного заведения, восстановили.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Черкасского горсовета.

В частности, сообщается, что после тщательной уборки, учебное заведение возобновило свою работу. "Пробы почвы, воды воздуха, которые были взяты, все отрицательные. Превышение содержания токсичных или других веществ не найдено. Проведены мероприятия по дополнительной уборке, очистке, промывке. И сегодня началась учеба", - отметили в пресс-службе.