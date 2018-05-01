Из-за непогоды без электроснабжения остались пять населенных пунктов Черкасской области

В воскресенье, 13 мая, из-за осложнения погодных условий без электроснабжения остались пять населенных пунктов Черкасской области.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"13 мая в результате осложнения погодных условий (сильный дождь, порывы ветра) и срабатывания систем защиты были отключены объекты электрических сетей и нарушено электроснабжение 5-ти населенных пунктов области", - говорится в сообщении.

По состоянию на 6:00 понедельника, 14 мая, остаются отключенными села Сунки, Плескачовка, Шевченково Смелянского района и села Шельпаховка, Ягубец Христиновского района. Указано, что для восстановления электроснабжения привлечены аварийные бригады облэнерго