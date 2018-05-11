Lutsk Food Fest открыл туристический сезон в Луцке

Сегодня, 12 мая в Луцке официально стартовал туристический сезон. Первым событием стало открытие Lutsk Food Fest - 2018. На масштабном фуд-корте, который расположился в древних стенах Замка Любарта десятки местных и приглашенных представителей ресторанов, кафе, кондитерских, пиццерий и крафтовых производителей угощали гостей фестиваля уникальными блюдами.

В этом году, а Lutsk Food Fest проводится уже в седьмой раз, лучане могут попробовать огромное количество морепродуктов от ресторана Ялта - мидии, устрицы, креветки, корюшка и многие другие блюда. которые готовят прямо на глазах зрителей. Не остались без угощения и любители мяса - блюда на любой вкус готовят практически в половине локаций.

Также на фестиваль приехали производители уникальных сыров, которые невозможно найти в магазинах и производители домашних соусов, разнообразию которых позавидуют даже итальянцы.

Следующим событием, которое ожидает волынян и гостей станет Княжий бенкет - театрализованное действо, проходящее в Луцком замке в честь съезда европейских монархов, который проходил 1429 году в замке Любарта.