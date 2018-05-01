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Автодорогу государственного значения между Мирноградом и Константиновкой временно закроют

Сегодня, 18:23 citynews.net.ua | Напечатать

Движение по национальной трассе между Мирноградом и Константиновкой будет ограничено в связи с ремонтом дороги Н-32 с 12 мая. Об этом сообщает пресс-служба Службы автодорог в Донецкой области.

"Служба автомобильных дорог в Донецкой области сообщает водителям и перевозчикам о временном закрытии движения по автодороге общего пользования государственного значения Н-32 Покровск - Бахмут - Михайловка по маршруту Мирноград – Константиновка", - говорится в сообщении.

На время проведения капремонта национальной трассы предлагается альтернативный маршрут с использованием местных дорог.

С 12 мая проезд между Мирноградом и Константиновкой будет осуществляться через деревни Попов Яр и Полтавка.

Отмечается, что капитальный ремонт национальной трассы будет проходить с использованием новых технологий по разламыванию цементобетонного покрытия и необходимостью переустройства изношенных водопропускных труб под дорожным насыпью. Мероприятия позволят максимально сократить сроки ремонтных работ и обезопасить дорожное движение.

О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.


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