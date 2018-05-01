В Крыму украинца Лимешко приговорили к 8 годам тюрьмы

Подконтрольный России Судакский городской суд 10 мая признал украинца Геннадия Лимешко виновным и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы за «незаконное приобретение, хранение и ношение взрывчатых веществ», сообщает Крым.Реалии.

Вину Лимешко признал, дело рассматривалось в особом порядке. Среди смягчающих обстоятельств, учтенных судом, – малолетняя дочь Лимешко.

Среди отягчающих – политический мотив преступления: «ненависть и вражда в связи с присоединением Крыма к России».

Срок отбывания наказания исчисляется с 10 мая 2018 года.