В Кривом Роге на ходу загорелся автобус

Вчера, 10 мая, в Терновском районе Кривого Рога во время движения по улице Гастелло загорелся автобус «ПАЗ», сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре поступило в Службу спасения «101» в 17:47.

По прибытию пожарными было установлено, что пожар возник в середине автобуса. Огнем уничтожен моторный отсек и салон автобуса на общей площади 30 кв. м.

Пожар локализован в 17:56 и ликвидирован в 18:15. Пострадавших и погибших нет.

Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.