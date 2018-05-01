Адвокаты Савченко отказались представлять ее интересы

Адвокаты Надежды Савченко Олег Соловей и Дмитрий Бугай отказались представлять ее интересы в суде.

Об этом изданию РБК-Украина сообщил адвокат Олег Соловей.

"Мы больше не сотрудничаем с Надеждой Савченко в связи с вмешательством Веры Савченко в процесс защиты", - сказал он. По его словам, в суде 14 мая они не будут участвовать. "На данный момент мы не ее адвокаты и 14 мая не будем принимать участие в суде. Сейчас у нее нет адвоката, может к вечеру появится", - добавил он.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева в понедельник, 14 мая 2018 года, рассмотрит вопрос продления ареста Надежды Савченко.