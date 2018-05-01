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"Укрзализныця" вводит новую систему уборки в поездах

Сегодня, 15:47 citynews.net.ua | Напечатать

ПАО "Укрзализныця" вводит новую технологию уборки пассажирских вагонов - вместо проводников это будут делать профессиональные мойщики подвижного состава.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В частности, как говорится в сообщении, планируется кардинально изменить систему уборки в поездах. Если до сих пор вагоны убирали проводники после рейса или через рейс, и они не всегда могли выполнить свои обязанности максимально качественно, на данный момент работает система использования специализированных бригад, которые до конца года по новой технологии будут обрабатывать все поезда.

Также по информации пресс-службы, планируется закупка более дорогих, но и более качественные моющие средства, а также для уборки вагонов будут использовать парогенераторы.

Кроме того, по новой технологии предполагается устранение загрязнений со всех поверхностей внутри вагона: столов, пола, сидений, окон, дверей, санузлов и тамбуров, а также тщательную обработку с помощью современных профессиональных пылесосов. В целом, до конца года филиал "Пассажирская компания" планирует приобрести 120 бытовых пароочистителей SC 4 EasyFixPremium, 120 моющих пылесосов SE 6.100 Karcher и 9600 литров универсального моющего средства.


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