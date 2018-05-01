Массовое отравление в Черкассах: изучается 5 факторов, которые могли повлиять на здоровье детей

В настоящее время изучается более 5 факторов, которые могли стать причиной массового отравления в Черкассах.

Об этом на пресс-конференции сообщил глава столичного управления Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Олег Рубан.

"По данному случаю на сегодняшний день идет следствие.

На сегодняшний день изучается более 5 факторов, которые могли бы повлиять на здоровье детей", - сообщил он. Напомним, ранее сообщалось, что военная прокуратура уточняет информацию относительно отравления школьников в Черкассах, в результате которого на больничных койках находятся около 60 пострадавших.

Отметим, по состоянию на 10 мая в областную больницу госпитализированы 53 ребенка, 4 учителя, сейчас из реанимации все переведены в общие палаты.