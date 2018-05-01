В Одессе назначили повторные выборы главы поссовета В Таировской ОТГ

В Таировской объединенной громаде назначены повторные выборы поселкового головы, которые состоятся 15 июля. Такое решение было принято на заседании Таировской поселковой избирательной комиссии 10 мая.

На предыдущем заседании комиссия приняла постановление о признании избранного кандидата на пост головы Хасаева Т.Х. отказавшимся от мандата. На этом заседании было принято решение о назначении повторных выборов на 15 июля 2018 года.

Также комиссия рассмотрела вопрос о повторном назначении (в третий раз) первой сессии Таировского поселкового совета.

Как мы уже сообщали, депутаты до сих пор не собрались на сессию и не приняли полномочия, и если сессия не состоится и в этот раз, то повторные выборы головы окажутся под угрозой срыва. Ведь выборы финансируются из местного бюджета, то есть вновь избранные депутаты должны создать Таировский поселковый совет объединённой громады и выделить необходимые средства на проведение выборов.

Сессия назначена на 14:00 12 мая 2018 года.