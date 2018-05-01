В Киеве неизвестные устроили стрельбу, есть погибший

В Святошинском районе Киева неизвестные устроили стрельбу, в результате чего погиб мужчина.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева.

Сообщается, что информация о стрельбе на улице Академика Булаховского поступила в полицию около 21:00. "Пострадавшего в бессознательном состоянии госпитализировали в медицинское учреждение, где от полученных ранений он скончался.

На месте работают эксперты, кинологи со служебными собаками, а оперативники устанавливают возможных свидетелей и очевидцев преступления", - говорится в сообщении. По данным полиции, стрельба произошла в результате конфликта между тремя мужчинами. Один из них несколько раз выстрелил в живот оппоненту, от полученных травм пострадавший умер. Сведения об инциденте внесли в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по факту умышленного убийства.