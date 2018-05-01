В Славянске восемь сотрудников больницы заразились корью

Восемь сотрудников городской клинической больницы Славянска заболели корью.

Об этом сообщила начальник отдела здравоохранения Славянского городского совета Елена Джим, - передает UA: ДОНБАС.

"У нас в городе стали регистрироваться случаи заболевания корью. К сожалению, восемь сотрудников городской клинической больницы сейчас на больничном из-за этого заболевания", - рассказала Джим.

По ее словам, в случае обнаружения симптомов кори жителям Славянска не стоит идти в больницу, чтобы не провоцировать распространение болезни. Достаточно вызвать врача на дом.