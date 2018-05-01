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Следствие по делу об убийстве депутата Госдумы РФ Вороненкова завершено

Сегодня, 15:58 citynews.net.ua | Напечатать

Госдумы РФ Прокуратура города Киева завершила расследование по факту убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева. В частности, согласно сообщению, управлением по расследованию уголовных производств следователями органов и процессуального руководства прокуратуры города Киева завершено досудебное расследование по резонансному убийству бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, которое произошло 23 апреля 2017 в Киеве. На данный момент сторонам уголовного производства сообщено о завершении досудебного расследования.

Также был открыт доступ к материалам следствия. После ознакомления сторон с указанными материалами, а также материалами, которые могут находиться во владении стороны защиты, обвинительный акт будет направлен в суд. Как сообщалось, в указанном уголовном производстве сообщено о подозрении организатору и пяти соучастникам этого преступления.

Все участники преступной группы в зависимости от отведенной роли осуществляли организацию и подготовку к преступлению, которая включала аренду квартир, автомобилей, наружное наблюдение за жертвой и прочее. "Отметим, что двое исполнителей преступления в настоящее время находятся под стражей. Материалы в отношении организатора (гражданина РФ Владимира Тюрина) и двух других соучастников преступления (уроженца города Харькова Юрия Василенко и гражданина Украины Ярослава Левенца), которые в настоящее время скрываются от органа досудебного расследования и находятся в розыске, выделены в отдельное производство, досудебное расследование в котором продолжается", - сообщили в прокуратуре. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества


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